Киевское метро вечером может ограничить вход на три станции из-за матча
В Киевском метрополитене вечером 27 октября могут ограничить вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем между "Шахтером" и "Интером".
Источник: киевский метрополитен
Дословно: "Сегодня, 27.10, на НСК" Олимпийский" - матч между "Шахтер" - "Интер". Перед началом игры (в 19:55), возможно ограничение (закрытие) "Олимпийской" на вход. После игры возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Приносим извинения за возможные неудобства".
Сьогодні, 27.10, на НСК «Олімпійський»-матч між «Шахтар»-«Інтер»— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) October 27, 2020
Перед початком гри (о 19:55), можливе обмеження (закриття) «Олімпійської» на вхід
Після гри, можливе обмеження на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого»
Перепрошуємо за можливі незручності pic.twitter.com/xJZ4lDIwGi