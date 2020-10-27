Киевское метро вечером может ограничить вход на три станции из-за матча

В Киевском метрополитене вечером 27 октября могут ограничить вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем между "Шахтером" и "Интером".

Источник: киевский метрополитен

Дословно: "Сегодня, 27.10, на НСК" Олимпийский" - матч между "Шахтер" - "Интер". Перед началом игры (в 19:55), возможно ограничение (закрытие) "Олимпийской" на вход. После игры возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Приносим извинения за возможные неудобства".