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В Росії посилили карантин: маски в ліфтах і кафе до 23:00

Вівторок, 27 жовтня 2020, 08:33
В Росії посилили карантин: маски в ліфтах і кафе до 23:00
Фото Ведомостей

Росспоживнагляд зобов'язав жителів Росії носити захисні маски в місцях масового перебування, транспорті, на парковках і в ліфтах.

Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації

Деталі: Росспоживнагляд заборонив проводити видовищно-розважальні заходи і надавати послуги громадського харчування з 23:00 до 6:00.

Також доручено посилити дезінфекцію в громадському транспорті та таксі і в місцях масового перебування людей (торгові центри, об'єкти громадського харчування, місця проведення культурних, розважальних заходів тощо).

Крім того, Росспоживнагляд ухвалив забезпечити рівень охоплення лабораторними дослідженнями не менше 150 досліджень на 100 тисяч населення (середньодобово за 7 днів).

Передісторія:

  • Росія на четвертому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків коронавірусу – 1 531 224. Померли від COVID в РФ 26 тисяч 269 осіб.

Українська правда

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Теми: Росіякоронавірускарантин
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