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В России усилили карантин: маски в лифтах и кафе до 23:00

Вторник, 27 октября 2020, 09:33
Фото Ведомостей

Роспотребнадзор обязал жителей России носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

ИсточникОфициальный интернет-портал правовой информации

Детали: Роспотребнадзор запретил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.

Также поручено усилить дезинфекцию в общественном транспорте и такси и в местах массового пребывания людей (торговые центры, объекты общественного питания, места проведения культурных, развлекательных мероприятий и т.п).

Кроме того, Роспотребнадзор постановил обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).

Предыстория:

  • Россия на четвертом месте среди стран с самым большим количеством подтвержденных случаев коронавируса – 1 531 224. Умерли от COVID в РФ 26 тысяч 269 человек.

  

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирускарантин


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