В России усилили карантин: маски в лифтах и кафе до 23:00

Роспотребнадзор обязал жителей России носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Детали: Роспотребнадзор запретил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.

Также поручено усилить дезинфекцию в общественном транспорте и такси и в местах массового пребывания людей (торговые центры, объекты общественного питания, места проведения культурных, развлекательных мероприятий и т.п).

Кроме того, Роспотребнадзор постановил обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).

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