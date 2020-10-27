В "Слуге" услышали от НАТО условия предоставления плана по членству "через несколько лет"

У Украины есть шансы получить План действий по членству в НАТО в ближайшие несколько лет, если она осуществит необходимые для этого реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.

Егор Чернев является членом межпарламентского совета Украина-НАТО и председателем постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ - план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но до того нам нужно внедрить ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами", - заявил он.

По его словам, речь идет прежде всего о реформе СБУ, внедрении парламентского контроля над сектором безопасности и обороны и новом законе о государственной тайне.

В общем все необходимые реформы охватывают политические, экономические, оборонные, ресурсные, вопросы безопасности и правовые аспекты.

"Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс", - добавил Егор Чернев.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что Украина стремится к включению вопроса ее членства в стратегическую концепцию НАТО-2030, которая будет определять будущее Альянса на следующие 10 лет.