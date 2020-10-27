Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Слуге" услышали от НАТО условия предоставления плана по членству "через несколько лет"

Вторник, 27 октября 2020, 10:36

У Украины есть шансы получить План действий по членству в НАТО в ближайшие несколько лет, если она осуществит необходимые для этого реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.

Егор Чернев является членом межпарламентского совета Украина-НАТО и председателем постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ - план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но до того нам нужно внедрить ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами", - заявил он.

По его словам, речь идет прежде всего о реформе СБУ, внедрении парламентского контроля над сектором безопасности и обороны и новом законе о государственной тайне.

В общем все необходимые реформы охватывают политические, экономические, оборонные, ресурсные, вопросы безопасности и правовые аспекты.

"Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс", - добавил Егор Чернев.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что Украина стремится к включению вопроса ее членства в стратегическую концепцию НАТО-2030, которая будет определять будущее Альянса на следующие 10 лет.

Темы: НАТОСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям

6 677 новых больных и 126 умерших от COVID в Украине за сутки

Резников: Год, отведенный Зеленским на поиск мира по "Минску", истекает 9 декабря

Выборы мэра Черкасс: "Слуга народа" думает над тем, чтобы поддержать кандидата от "Голоса"

Нападение акулы на украинцев: туроператор рассказал детали трагедии

ОАСК приказал подвинуть Сытника с должности из-за решения КС

Все новости...
НАТО
Военные США провели секретные учения в Германии
Генерал США: Грузия готова уже сейчас стать членом НАТО, Украина – нет
Данилов хочет производить оружие со странами НАТО и намекает на высокоточное
Последние новости
11:21
ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост директора НАБУ
11:20
Мэры двух большых городов на Полтавщине переизбрались в первом туре
11:11
картаСиноптик рассказала, когда ждать похолодание и дожди
10:57
Отказ носить маску может быть связан с антисоциальными чертами – исследование
10:54
инфографика"Укрспирт" за 9 месяцев 2020 года увеличил чистую прибыль на 63%
10:53
Минюст не будет выполнять решение ОАСК: Сытника оставят директором НАБУ
10:46
Члены избиркома попали в ДТП на Киевщине - один человек погиб
10:36
В "Слуге" услышали от НАТО условия предоставления плана по членству "через несколько лет"
10:31
В Киеве более полутысячи новых больных COVID, 7 человек умерли
10:18
Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям
Все новости...