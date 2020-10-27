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Члени виборчкому потрапили в ДТП на Київщині - одна людина загинула 

Вівторок, 27 жовтня 2020, 10:46
kv.npu.gov.ua

Члени однієї з територіальних виборчих комісій потрапили в аварію, їхнє авто зіткнулося з вантажівкою в Київській області - жінка загинула, а чоловік потрапив до лікарні.

Джерело: відділ комунікації поліції Київської області 

Деталі: Аварія за участю легкового автомобілю та вантажівки сталася 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєво - Козинці, що у Бородянському районі.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини.

Попередньо встановлено, що водій автомобілю "Daewoo" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою "ЗІЛ".

Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Встановлено, що вони є членами територіальної виборчої комісії.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

Встановлюються всі обставини події.

Теми: ДТПКиївська областьвибори


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