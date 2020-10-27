Члени виборчкому потрапили в ДТП на Київщині - одна людина загинула
Члени однієї з територіальних виборчих комісій потрапили в аварію, їхнє авто зіткнулося з вантажівкою в Київській області - жінка загинула, а чоловік потрапив до лікарні.
Джерело: відділ комунікації поліції Київської області
Деталі: Аварія за участю легкового автомобілю та вантажівки сталася 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєво - Козинці, що у Бородянському районі.
На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини.
Попередньо встановлено, що водій автомобілю "Daewoo" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою "ЗІЛ".
Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
Встановлено, що вони є членами територіальної виборчої комісії.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Встановлюються всі обставини події.