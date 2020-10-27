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Члены избиркома попали в ДТП на Киевщине - один человек погиб

Вторник, 27 октября 2020, 10:46
kv.npu.gov.ua

Члены одной из территориальных избирательных комиссий попали в аварию, их авто столкнулось с грузовиком в Киевской области - женщина погибла, а мужчина попал в больницу.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла 26 октября около 14:30 на автодороге Немешаево - Козинцы, что в Бородянском районе.

На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, работники Следственного управления полиции Киевской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "ЗИЛ".

От полученных травм 62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой же машины доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Установлено, что они являются членами территориальной избирательной комиссии.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Темы: ДТПКиевская областьвиборы


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