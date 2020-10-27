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Синоптик розповіла, коли чекати похолодання і дощів

Вівторок, 27 жовтня 2020, 11:11

У найближчі дні в Україні буде переважно сухо та тепло, але з 30 жовтня очікується похолодання і дощі.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook,

 

Пряма мова Діденко: "В Україні 28-29 жовтня ще побуде тепла, переважно суха, і навіть часто сонячна погода. А ось з п'ятниці почнуть сповзати стовпчики термометрів вниз та підійдуть звідусіль різні дощі – від густої хмарності, невеликих опадів до помірних, сумних, осінніх". 

Деталі: 28 жовтня у більшості областей України протягом дня очікується +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів, без опадів. Вітер південно-східний, помірний.

У Києві в середу тепло та без дощів, вдень до +15 градусів.

30 жовтня по всій території країни очікуються дощі, на заході вночі +5+7, вдень до +12, на півночі та в центрі вночі до +8, вдень до +14, на сході і півдні буде трохи тепліше – +8+10 вночі і до +15+17 вдень.    

 

Українська правда
Теми: погода


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