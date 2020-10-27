Синоптик рассказала, когда ждать похолодание и дожди

В ближайшие дни в Украине будет сухо и тепло, но с 30 октября ожидается похолодание и дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "В Украине 28-29 октября еще побудет теплая, преимущественно сухая, и даже часто солнечная погода. А вот с пятницы начнут сползать столбики термометров вниз и подойдут отовсюду разные дожди – от густой облачности, небольших осадков до умеренных, грустных, осенних".

Детали: 28 октября во большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13+18 градусов, на юге до +20 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Киеве в среду тепло и без дождей, днем ​​до +15 градусов.

30 октября по всей территории страны ожидаются дожди, на западе ночью +5+7, днем ​​до +12, на севере и в центре ночью до +8, днем ​​до +14, на востоке и юге будет немного теплее – +8+10 ночью и до +15+17 днем.