Мер Кременчука Віталій Малецький і мер Горішніх Плавень Дмитро Биков переобралися в першому турі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Про те, що Малецький повторно став мером від партії "За майбутнє" оголосив у ніч на вівторок голова міськтервиборчкому Руслан Бушман. Малецький набрав в першому турі 52,08% голосів.

На другому місці з показником 13,04% депутат нинішньої міськради Геннадій Іванян, що йшов на вибори мера від "ОПЗЖ". Загалом за посаду міського голови боролися десять кандидатів.

Малецький був заступником мера Кременчука Олега Бабаєва, якого вбили у липні 2014 року. У 2015 році Малецькому, який тоді балотувався від очолюваної ним регіональної партії "Поруч", вдалося стати міським головою за результатами другого туру: з результатом 60,8% він переміг кандидата від БПП "Солідарність" Віктора Калашника.

У першому турі також повторно підтвердив свій статус мера ще одного великого промислового міста Полтавщини - Горішні Плавні Дмитро Биков, який йшов на вибори як самовисуванець.