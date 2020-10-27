Мэр Кременчуга Виталий Малецкий и мэр верхних Плавень Дмитрий Быков переобралися в первом туре.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: О том, что Малецкий повторно стал мэром от партии "За майбутнє" объявил в ночь на вторник председатель гортеризбиркома Руслан Бушман. Малецкий набрал в первом туре 52,08% голосов.

На втором месте с показателем 13,04% депутат нынешнего горсовета Геннадий Иванян, который шел на выборы мэра от "ОПЗЖ". Всего за пост городского головы боролись десять кандидатов.

Малецкий был заместителем мэра Кременчуга Олега Бабаева, которого убили в июле 2014 года. В 2015 году Малецкий, который тогда баллотировался от возглавляемой им региональной партии "Поруч", удалось стать мэром по результатам второго тура: с результатом 60,8% он победил кандидата от БПП "Солидарность" Виктора Калашника.

В первом туре также повторно подтвердил свой статус мэра еще одного крупного промышленного города Полтавщины - Горишние Плавни Дмитрий Быков, который шел на выборы как самовыдвиженец.

Читайте также: Лозинский, Штепа, Попов, Дубневич, Рищук. Наиболее одиозные камбэки выборов-2020