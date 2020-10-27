Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіянин у камуфляжі попросив притулку в Україні

Вівторок, 27 жовтня 2020, 11:00
Росіянин у камуфляжі попросив притулку в Україні
Фото МВС

На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі і з військовим наплічником, він попросив притулку в Україні.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно: "Чоловік розповів, що родом із Казані та що з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов". За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни".

Деталі: При собі він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів. За словами чоловіка, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині.

Для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставили до прикордонного підрозділу.

Під час складання протоколу про адмінправопорушення за ч.2 ст. 204-1 (незаконний перетин кордону) чоловік звернувся із заявою про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.

Наразі триває правова оцінка дій іноземця.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСРосіякордонбіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: