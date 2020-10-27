Росіянин у камуфляжі попросив притулку в Україні

На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі і з військовим наплічником, він попросив притулку в Україні.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно: "Чоловік розповів, що родом із Казані та що з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов". За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни".

Деталі: При собі він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів. За словами чоловіка, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині.



Для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставили до прикордонного підрозділу.

Під час складання протоколу про адмінправопорушення за ч.2 ст. 204-1 (незаконний перетин кордону) чоловік звернувся із заявою про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.



Наразі триває правова оцінка дій іноземця.