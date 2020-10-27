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Россиянин в камуфляже попросил убежища в Украине

Вторник, 27 октября 2020, 11:00
Россиянин в камуфляже попросил убежища в Украине
Фото МВД

В Луганской области задержали нарушителя границы в камуфляже и с военным рюкзаком, он попросил убежища в Украине.

Источник: МВД в Telegram

Дословно: "Мужчина рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов". За свои взгляды неоднократно был осужден и, в связи с частыми угрозами, возможностью нового заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны".

Детали: При себе он имел только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам мужчины, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение.

Во время составления протокола об админнарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение границы) мужчина обратился с заявлением о признании его беженцем на территории Украины или лицом, требует дополнительной защиты.

Сейчас продолжается правовая оценка действий иностранца.

Украинская правда

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Темы: МВДРосcияграницабеженцы
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