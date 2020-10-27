В Одесі у приміщенні ТВК знайшли димову гранату
Вівторок, 27 жовтня 2020, 11:32
У місті Одеса у приміщенні Малиновської райдержадміністрації, де наразі розташована територіальна виборча комісія, знайшли ручну димову гранату.
Джерело: поліція Одеської області
Деталі: Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова.
За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та кінологи.
Після проведеної перевірки з’ясувалось, що підозрілим предметом виявилась ручна димова граната, яка до категорії боєприпасів не відноситься.
ТВК працює у звичайному режимі.
Українська правда