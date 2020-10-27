В Одесі у приміщенні ТВК знайшли димову гранату

У місті Одеса у приміщенні Малиновської райдержадміністрації, де наразі розташована територіальна виборча комісія, знайшли ручну димову гранату.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та кінологи.

Після проведеної перевірки з’ясувалось, що підозрілим предметом виявилась ручна димова граната, яка до категорії боєприпасів не відноситься.

ТВК працює у звичайному режимі.