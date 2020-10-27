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В Одесі у приміщенні ТВК знайшли димову гранату

Вівторок, 27 жовтня 2020, 11:32
В Одесі у приміщенні ТВК знайшли димову гранату
Фото поліції

У місті Одеса у приміщенні Малиновської райдержадміністрації, де наразі розташована територіальна виборча комісія, знайшли ручну димову гранату.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова. 

 

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та кінологи. 

Після проведеної перевірки з’ясувалось, що підозрілим предметом виявилась ручна димова граната, яка до категорії боєприпасів не відноситься.

ТВК працює у звичайному режимі.

Українська правда
Теми: Одесаполіціявибори
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