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В Одессе в помещении ТИК нашли дымовую гранату

Вторник, 27 октября 2020, 12:32
Фото полиции

В городе Одесса в помещении Малиновской райгосадминистрации, где сейчас расположена территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в туалете государственного учреждения на улице Генерала Петрова. 

 

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.

После проведенной проверки выяснилось, что подозрительным предметом оказалась ручная дымовая граната, которая к категории боеприпасов не относится.

ТИК работает в обычном режиме.

Украинская правда
Темы: Одессаполициявиборы


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