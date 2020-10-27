В Одессе в помещении ТИК нашли дымовую гранату
Вторник, 27 октября 2020, 11:32
В городе Одесса в помещении Малиновской райгосадминистрации, где сейчас расположена территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату.
Источник: полиция Одесской области
Детали: Правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете в туалете государственного учреждения на улице Генерала Петрова.
По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.
После проведенной проверки выяснилось, что подозрительным предметом оказалась ручная дымовая граната, которая к категории боеприпасов не относится.
ТИК работает в обычном режиме.
Украинская правда