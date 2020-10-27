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Мінветеранів створило концепцію позитивного образу ветерана війни і хоче обговорити

Вівторок, 27 жовтня 2020, 13:00

Міністерство у справах ветеранів розробило концепцію формування позитивного образу ветерана війни в суспільстві і виставляє її на обговорення.

Джерело: повідомлення Міністерства у справах ветеранів

Дослівно: "Міністерство у справах ветеранів України пропонує для громадського обговорення Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції формування та підтримки позитивного образу ветерана війни в суспільстві".

"Зауваження і пропозиції до проекту розпорядження від фізичних та юридичних осіб, інститутів громадянського суспільства приймаються до 05 листопада 2020 року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства у справах ветеранів України: провулок Музейний, 12,  м. Київ, 01001, е-mail: obraz.veterana@mva.gov.ua"

Деталі: За впровадження проєкту відповідає Вікторія Сісецька (конт. тел. (044) 278 55 77).

Із текстом концепції можна ознайомитися за посиланням.

Українська правда
Теми: війнаКабінет міністрів


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