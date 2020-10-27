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Минветеранов создало концепцию положительного образа ветерана войны и хочет обсудить

Вторник, 27 октября 2020, 12:00
Минветеранов создало концепцию положительного образа ветерана войны и хочет обсудить

Министерство по делам ветеранов разработало концепцию формирования положительного образа ветерана войны в обществе и выставляет ее на обсуждение.

Источник: сообщение Министерства по делам ветеранов

Дословно: "Министерство по делам ветеранов Украины предлагает для общественного обсуждения Проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции формирования и поддержания положительного образа ветерана войны в обществе".

"Замечания и предложения к проекту распоряжения от физических и юридических лиц, институтов гражданского общества принимаются до 5 ноября 2020 в письменном и/или электронном виде в адрес Министерства по делам ветеранов Украины переулок Музейный, 12, г. Киев, 01001, е- mail: obraz.veterana@mva.gov.ua"

Детали: За внедрение проекта отвечает Виктория Сисецкая (конт. тел. (044) 278 55 77).

С текстом концепции можно ознакомиться по ссылке.

Украинская правда
Темы: войнаКабинет министров
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