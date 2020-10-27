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Глава МЗС Литви: питання Криму заважатиме вступу України до НАТО

Вівторок, 27 жовтня 2020, 12:23

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус вважає, що перепоною вступу України до НАТО є не тільки триваючий конфлікт на Донбасі, але й російська окупація Криму.

Про це Лінкявічус сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

"Звісно, нинішня ситуація, війна з Росією, грає не на вашу користь. Правила НАТО такі, що Альянс не запрошуватиме до членства державу, на кордонах якої триває війна – незалежно від того, хто є агресором, а хто жертвою", - сказав Лінкявічус.

Він пояснив, що, на його думку, передусім перепоною для вступу України в Альянс є конфлікт на Донбасі. Однак пізніше додав, що кримське питання теж може стати проблемою.

"Звісно, те, що держава має проблеми зі здійсненням суверенітету та з територіальною цілісністю (йдеться про окупований Крим. – ЄП), – це також важливий аргумент. Але в цьому разі має вагу те, що Україна не несе за це відповідальності, і це – важливий контраргумент. Але у кожному разі свого часу всі ці питання мають бути вирішені", - сказав Лінкявічюс.

На уточнююче запитання, чи повинна Україна вирішити кримське питання до вступу до НАТО, він відповів ствердно: "Звичайно, до членства. Але й запрошення до членства не прийде швидко, повірте. Це Україні теж треба розуміти. У Литви це забрало 10 років", - заявив Лінкявічюс. 

Водночас литовський міністр порадив Україні не фокусуватися на цих перепонах.

"Краще продовжувати реформи. І зміни повинні бути не лише у військовій сфері, але також у економіці, у питанні демократичних свобод. НАТО – це ж не просто про армію. Критерії НАТО багато в чому збігаються з тими, які потрібні для зближення з ЄС", - сказав Лінкявічус.

Читайте повне інтерв’ю: Лінас Лінкявічюс: Надто активна боротьба з Порошенком має не дуже добрий запах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваНАТОУкраїнаКримокупація
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