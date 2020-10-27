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Глава МИД Литвы: вопрос Крыму будет мешать вступлению Украины в НАТО

Вторник, 27 октября 2020, 12:23

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что препятствием вступлению Украины в НАТО является не только продолжающийся конфликт на Донбассе, но и российская оккупация Крыма.

Об этом Линкявичюс сказал в интервью "Европейской правде".

"Конечно, нынешняя ситуация, война с Россией, играет не в вашу пользу. Правила НАТО такие, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война - независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой", - сказал Линкявичюс.

Он пояснил, что, по его мнению, прежде всего препятствием для вступления Украины в Альянс является конфликт на Донбассе. Однако позже добавил, что крымский вопрос тоже может стать проблемой.

"Конечно, то, что государство имеет проблемы с осуществлением суверенитета и с территориальной целостностью (речь идет об оккупированном Крыме. - ЕП) - это также важный аргумент. Но в этом случае имеет вес том, что Украина не несет за это ответственности, и это - важный контраргумент. Но в любом случае в свое время все эти вопросы должны быть решены", - сказал Линкявичюс.

На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно: "Конечно, до членства. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это Украине тоже надо понимать. У Литвы это заняло 10 лет", - заявил Линкявичюс.

В то же время литовский министр посоветовал Украине не фокусироваться на этих препятствиях.

"Лучше продолжать реформы. И изменения должны быть не только в военной сфере, но также в экономике, в вопросе демократических свобод. НАТО - это не просто об армии. Критерии НАТО во многом совпадают с теми, которые нужны для сближения с ЕС", - сказал Линкявичюс.

Читайте полное интервью: Линас Линкявичюс: Слишком активная борьба с Порошенко не очень хорошо пахнет.

Темы: ЛитваНАТОУкраинаКрымоккупация
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