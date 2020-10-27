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Глава МЗС Литви розповів, що не так з боротьбою Зеленського проти Порошенка

Вівторок, 27 жовтня 2020, 13:17
Глава МЗС Литви розповів, що не так з боротьбою Зеленського проти Порошенка
ФОТО MINDAUGAS KULBIS

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував боротьбу президента Володимира Зеленського з колишнім президентом Петром Порошенком, заявивши, що навіть якщо для переслідування колишніх лідерів є підстави, воно не має перетворюватись на помсту. 

Про це глава МЗС Литви сказав у інтерв’ю "Європейській правді". 

"Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів – то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя", - заявив Лінкявічюс.

За словами дипломата, він розуміє, що є підстави для певних питань на адресу Порошенка, але він "все одно радив би цього не робити".

"Адже це створює зовсім інше враження. Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці. І це порівняння настільки шкодить вашій державі, що я волів би навіть не згадувати їхні назви", - сказав дипломат.

Він підкреслив, що коли у Литві є питання до колишніх лідерів чи опозицію, їх не саджають за грати. 

"Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання.

Особливо коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їхнього переслідування є підстави, діяти потрібно украй обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя", - наголосив литовський дипломат.

Читайте повне інтерв’ю: Лінас Лінкявічюс: Надто активна боротьба з Порошенком має не дуже добрий запах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваЗеленськийПорошенко
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