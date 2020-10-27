Глава МИД Литвы рассказал, что не так с борьбой Зеленского против Порошенко

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал борьбу президента Владимира Зеленского с бывшим президентом Петром Порошенко, заявив, что даже если для преследования бывших лидеров есть основания, оно не должгл превращаться в месть.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах - то слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть - даже когда такая борьба имеет основания", - заявил Линкявичюс.

По словам дипломата, он понимает, что есть основания для определенных вопросов в адрес Порошенко, но он "все равно советовал бы этого не делать".

"Ведь это создает совершенно иное впечатление. Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что когда в Литве есть вопросы к бывшим лидерам или к оппозиции, их не сажают за решетку.

"Вместо этого мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос.

Особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку", - подчеркнул литовский дипломат.

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