Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Литвы рассказал, что не так с борьбой Зеленского против Порошенко

Вторник, 27 октября 2020, 13:17
Глава МИД Литвы рассказал, что не так с борьбой Зеленского против Порошенко
ФОТО MINDAUGAS KULBIS

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал борьбу президента Владимира Зеленского с бывшим президентом Петром Порошенко, заявив, что даже если для преследования бывших лидеров есть основания, оно не должгл превращаться в месть.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах - то слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть - даже когда такая борьба имеет основания", - заявил Линкявичюс.

По словам дипломата, он понимает, что есть основания для определенных вопросов в адрес Порошенко, но он "все равно советовал бы этого не делать".

"Ведь это создает совершенно иное впечатление. Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что когда в Литве есть вопросы к бывшим лидерам или к оппозиции, их не сажают за решетку.

"Вместо этого мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос.

Особенно когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку", - подчеркнул литовский дипломат.

Читайте полное интервью: Линас Линкявичюс: Слишком активная борьба с Порошенко не очень хорошо пахнет. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛитваЗеленскийПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Литва
Экс-президент Литвы: Начать процесс вступления Украины в НАТО надо сейчас, не дожидаясь завершения войны
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Президент Литвы не исключил наложения вето на текст декларации саммита НАТО
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: