У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

Можливість введення нових карантинних обмежень буде розглядатися в разі виявлення 15 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 на добу.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час вебінару, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Цифра є - 15 тисяч хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тис. хворих на добу - це у нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я".

Деталі: Ляшко підкреслив, що ця цифра (15 тис. хворих на добу) актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, при цьому для окремих регіонів вона може бути нижчою.

За його словами, ця цифра (для кожного регіону) прорахована. Зараз вона не озвучується. До 1 листопада на місцях мають використати субвенції, і підвести кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися.

Ляшко зазначив, що на даний час для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, з них 17 тис. забезпечені кисневою підтримкою.

У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування.

Нагадаємо: В Україні станом на ранок 27 жовтня було зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, в понеділок - 5426.

Раніше у МОЗ казали, що розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.