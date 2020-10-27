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Лише у 6 областях дільниці повністю закінчили підрахунок голосів

Вівторок, 27 жовтня 2020, 14:42
Лише у 6 областях дільниці повністю закінчили підрахунок голосів

91 % від загальної кількості утворених дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців і передали протоколи до відповідних територіальних виборчих комісій.

Джерело: Повідомлення пресслужби ЦВК

Дослівно: "Станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26,7 тисяч дільничних виборчих комісій, що становить понад 91 % від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.

Цей процес повністю завершено в 6 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях".

Деталі: В ЦВК також розповіли, вже розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Зокрема, у 15 областях України районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів. У 9 регіонах 9 протоколів отримали обласні ТВК.

В ЦВК також наголосили, що саме районні і обласні ТВК на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

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Українська правда

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Теми: ЦВКвиборимісцева влада
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