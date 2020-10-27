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Лишь в 6 областях участки полностью закончили подсчет голосов

Вторник, 27 октября 2020, 14:42
Лишь в 6 областях участки полностью закончили подсчет голосов

91% от общего количества образованных участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов и передали протоколы в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Источник: Сообщение прессслужбы ЦИК

Дословно: "По состоянию на 12:00 27 октября 2020, почти 26 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательных комиссий.

Этот процесс полностью завершен в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях".

Детали: В ЦИК также рассказали, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

В частности, в 15 областях Украины районные ТИК уже приняли 60 таких протоколов. В 9 регионах 9 протоколов получили областные ТИК.

В ЦИК также отметили, что именно районные и областные ТИК на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

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Украинская правда

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Темы: ЦИКвиборыместная власть
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