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193 аеропорти в Європі під загрозою закриття через пандемію

Вівторок, 27 жовтня 2020, 16:01

Майже двом сотням аеропортів у Європі загрожує неплатоспроможність у найближчі місяці, оскільки коронавірусна криза продовжує завдавати збитків галузі. 

Про це у вівторок оголосила ACI EUROPE, лобістська асоціація, яка просуває колективні інтереси європейських аеропортів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Організація заявляє, що Європі загрожує колапс значної частини її  авіатранспортної системи, якщо уряди не докладуть більше зусиль для підтримки сектору. Загалом у Європі 740 аеропортів.

ACI Europe каже, що у зоні ризику - 193 аеропорти. Асоціація не вказує, які саме, однак наголошує, що це в основному регіональні аеропорти, які допомагають підтримувати близько 277 тисяч робочих місць.

"Через вісім місяців після початку кризи всі аеропорти Європи витрачають гроші, щоб залишатися відкритими, а доходи навіть близько не покривають експлуатаційні витрати, не кажучи вже про капітальні витрати", - сказав генеральний директор ACI Europe Олівер Янковец.

У вівторок ACI Europe повідомила  про зниження пасажиропотоку в аеропортах Європи у вересні на 73% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Авіагалузь звинувачує карантинні заходи в різкому скороченні кількості пасажирів і закликає до спільного європейського протоколу тестування, щоб допомогти врятувати бізнес.

Теми: Європакарантинавіа


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