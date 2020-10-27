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193 аэропорты в Европе под угрозой закрытия из-за пандемии

Вторник, 27 октября 2020, 16:01

Почти двум сотням аэропортов в Европе угрожает неплатежеспособность в ближайшие месяцы, поскольку коронавирусный кризис продолжает наносить ущерб отрасли.

Об этом во вторник объявила ACI EUROPE, лоббистская ассоциация, которая продвигает коллективные интересы европейских аэропортов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Организация заявляет, что Европе грозит коллапс значительной части ее авиатранспортной системы, если правительства не приложат больше усилий для поддержки сектора. Всего в Европе 740 аэропортов.

ACI Europe говорит, что в зоне риска - 193 аэропорта. Ассоциация не указывает, какие именно, однако подчеркивает, что это в основном региональные аэропорты, которые помогают поддерживать около 277 тысяч рабочих мест.

"Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных затратах", - сказал генеральный директор ACI Europe Оливер Янковец.

Во вторник ACI Europe сообщила о снижении пассажиропотока в аэропортах Европы в сентябре на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиаотрасль обвиняет карантинные меры в резком сокращении количества пассажиров и призывает к общему европейскому протоколу тестирования, чтобы помочь спасти бизнес.

Темы: Европакарантинавиа


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