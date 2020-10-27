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На Буковині посилюють карантин: прикривають кафе і ресторани

Вівторок, 27 жовтня 2020, 15:26
На Буковині посилюють карантин: прикривають кафе і ресторани

У Чернівецькій області у районах та містах, які потрапили у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу ресторанів, кафе із 8:00 до 18:00.

Джерело: пресслужба Чернівецька ОДА

Дослівно: "У Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування.

Із вівторка, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00. При цьому у закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів та не більше 20 людей одночасно".

Деталі: Відповідне рішення під час свого засідання ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Українська правда

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Теми: карантинЧернівецька областьCovid-2019коронавірус
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