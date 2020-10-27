Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Буковині посилюють карантин: прикривають кафе і ресторани

Вівторок, 27 жовтня 2020, 16:26

У Чернівецькій області у районах та містах, які потрапили у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу ресторанів, кафе із 8:00 до 18:00.

Джерело: пресслужба Чернівецька ОДА

Дослівно: "У Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування.

Із вівторка, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00. При цьому у закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів та не більше 20 людей одночасно".

Деталі: Відповідне рішення під час свого засідання ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Українська правда
Теми: карантинЧернівецька областьCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

відеоЛукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

фото, оновлено Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака

"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціни на газ для населення

НАБУ буде відбиватися від "абсурдного" рішення ОАСК щодо Ситника

Битва за мандат: відрив Гунька від Ляшка росте, ще 3% забрали "тезки"

Усі новини...
карантин
193 аеропорти в Європі під загрозою закриття через пандемію
У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин
З ковідного фонду витратили уже більше половини коштів – Мінфін
Останні новини
16:59
На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%
16:57
Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з COVID-19, тому їх варто залишати відкритими – ВООЗ
16:43
ООН оцінює збитки туристичної сфери в 700 мільярдів доларів
16:26
На Буковині посилюють карантин: прикривають кафе і ресторани
16:22
Українці можуть заощадити на хабарах 840 мільйонів на рік - Мінцифри
16:21
"Бабине літо" в Києві тривало 4 дні
16:01
193 аеропорти в Європі під загрозою закриття через пандемію
16:01
Розпочалося щеплення від грипу: у МОЗ розповіли про доступні вакцини
15:42
Лише у 6 областях дільниці повністю закінчили підрахунок голосів
15:41
Сума держборгу зросла на 4,6 мільярда – Мінфін
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!