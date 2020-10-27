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На Буковине усиливают карантин: прикрывают кафе и рестораны

Вторник, 27 октября 2020, 15:26
На Буковине усиливают карантин: прикрывают кафе и рестораны

В Черновицкой области в районах и городах, попавших в "красную зону" карантина, ограничат работу заведений общественного питания с 8:00 до 18:00.

Источник: пресс-служба Черновицкая ОГА

Дословно: "В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания.

Со вторника, 27 октября, рестораны, кафе и столовые будут работать с 8:00 до 18:00. При этом в заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно".

Детали: Соответствующее решение во время своего заседания приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Украинская правда

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Темы: карантинЧерновицкая областьCovid-2019коронавирус
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