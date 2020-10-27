Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Проректора держуніверситету викрили на хабарі

Вівторок, 27 жовтня 2020, 17:27

У Сумах правоохоронці затримали проректора вищого навчального закладу за хабар у 5 тисяч доларів.

Джерело: Національна поліція, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними правоохоронців, освітянин вимагав кошти з місцевого підприємця за надання у оренду приміщення державної установи.

Бізнесмен мав сплатити обумовлену суму в обмін на безперешкодне укладення договору оренди 300 квадратних метрів приміщень університету.

27 жовтня проректора вищого навчального закладу було затримано одразу після одержання 5 тисяч доларів хабара.

За даними джерела "Української правди", затриманий обіймає посаду проректора з адміністративно-господарської роботи в Сумському державному педагогічному університеті.

 

Довідково: Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викриття стало можливим завдяки оперативникам управління стратегічних розслідувань в Сумській області, слідчим Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Українська правда
Теми: хабарСуми


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

відеоЛукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

фото, оновлено Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака

"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціни на газ для населення

Усі новини...
хабар
Українці можуть заощадити на хабарах 840 мільйонів на рік - Мінцифри
Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
Керівника Івано-Франківського обласного бюро судмедекспертизи затримали за хабар
Останні новини
18:48
Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти
18:27
Зеленський хоче звільнити Трофімова – джерела
18:12
Мер просить Кабмін послабити обмеження для "червоного" Миколаєва
18:07
В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги
17:55
На Донбасі противник двічі стріляв із гранатометів
17:51
Справа бронежилетів: досудове розслідування, яке тривало 1,5 роки, завершене
17:42
Чеський "Велюр": карантинний скандал завершився відставкою міністра
17:42
У Швейцарії обвалилися продажі шоколаду через пандемію COVID-19
17:29
Нардеп просить звільнення голови Нацкомісії з тарифів через скандальний суд
17:27
фотоПроректора держуніверситету викрили на хабарі
Усі новини...