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Проректора держуніверситету викрили на хабарі

Вівторок, 27 жовтня 2020, 16:27
Проректора держуніверситету викрили на хабарі

У Сумах правоохоронці затримали проректора вищого навчального закладу за хабар у 5 тисяч доларів.

Джерело: Національна поліція, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними правоохоронців, освітянин вимагав кошти з місцевого підприємця за надання у оренду приміщення державної установи.

Бізнесмен мав сплатити обумовлену суму в обмін на безперешкодне укладення договору оренди 300 квадратних метрів приміщень університету.

27 жовтня проректора вищого навчального закладу було затримано одразу після одержання 5 тисяч доларів хабара.

За даними джерела "Української правди", затриманий обіймає посаду проректора з адміністративно-господарської роботи в Сумському державному педагогічному університеті.

 

Довідково: Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викриття стало можливим завдяки оперативникам управління стратегічних розслідувань в Сумській області, слідчим Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Українська правда
Теми: хабарСуми
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