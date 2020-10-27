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Проректора госуниверситета разоблачили на взятке

Вторник, 27 октября 2020, 17:27

В Сумах правоохранители задержали проректора вуза за взятку в 5 тысяч долларов.

Источник: Национальная полиция, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным правоохранителей, проректор требовал деньги с местного предпринимателя за предоставление в аренду помещения государственного учреждения.

Бизнесмен должен был уплатить обусловленную сумму в обмен на беспрепятственное заключение договора аренды 300 квадратных метров помещений университета.

27 октября проректора вуза задержали сразу после получения 5000 долларов взятки.

По данным источника "Украинской правды", задержанный занимает должность проректора по административно-хозяйственной работе в Сумском государственном педагогическом университете.

 

Справка: Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Разоблачение стало возможным благодаря оперативникам управления стратегических расследований в Сумской области, следователям Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Украинская правда
Темы: взяткаСумы


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