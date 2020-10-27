Чеський "Велюр": карантинний скандал завершився відставкою міністра

Президент Чехії Мілош Земан у вівторок прийняв у себе кандидата в міністри охорони здоров'я Яна Блатного, якого планує призначити замість Романа Примули, що оскандалився походом у "закритий" на карантин ресторан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

За словами речника чеського президента, Блатний буде призначений на посаду в четвер опівдні. У церемонії також візьме участь прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

Ян Блатний - дитячий гематолог, керівник відділення дитячої гематології та біохімії і заступник головного лікаря дитячої лікарні Університетської лікарні в Брно.

Нагадаємо, у п’ятницю прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав Романа Примулу піти у відставку і передав прохання про його звільнення президенту Земану.

"Ми не можемо проповідувати воду і пити вино. Я вважаю, що міністр повинен без зайвих слів подавати приклад", - заявив Бабіш.

Раніше журналісти зафіксували, як Роман Примула відвідав один з ресторанів Праги 21 жовтня. Крім нього там також були інші представники політичної еліти, зокрема, голова фракції прем’єрської партії ANO Ярослав Фалтинек. При тому, що всі заклади в країні згідно з карантинними обмеженнями мали зачинитися.