Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чеський "Велюр": карантинний скандал завершився відставкою міністра

Вівторок, 27 жовтня 2020, 17:42

Президент Чехії Мілош Земан у вівторок прийняв у себе кандидата в міністри охорони здоров'я Яна Блатного, якого планує призначити замість Романа Примули, що оскандалився походом у "закритий" на карантин ресторан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

За словами речника чеського президента, Блатний буде призначений на посаду в четвер опівдні. У церемонії також візьме участь прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

Ян Блатний - дитячий гематолог, керівник відділення дитячої гематології та біохімії і заступник головного лікаря дитячої лікарні Університетської лікарні в Брно. 

Нагадаємо, у п’ятницю прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав Романа Примулу піти у відставку і передав прохання про його звільнення президенту Земану.

"Ми не можемо проповідувати воду і пити вино. Я вважаю, що міністр повинен без зайвих слів подавати приклад", - заявив Бабіш.

Раніше журналісти зафіксували, як Роман Примула відвідав один з ресторанів Праги 21 жовтня. Крім нього там також були інші представники політичної еліти, зокрема, голова фракції прем’єрської партії ANO Ярослав Фалтинек. При тому, що всі заклади в країні згідно з карантинними обмеженнями мали зачинитися.

Теми: Чехіякарантинкоронавірусскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

відеоЛукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

фото, оновлено Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака

"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціни на газ для населення

Усі новини...
Чехія
Чехія запровадила нічну комендантську годину
Кількість заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищила 15 тисяч
Прем’єр Чехії хоче відставки міністра, який засвітився у "закритому" ресторані без маски
Останні новини
18:48
Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти
18:27
Зеленський хоче звільнити Трофімова – джерела
18:12
Мер просить Кабмін послабити обмеження для "червоного" Миколаєва
18:07
В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги
17:55
На Донбасі противник двічі стріляв із гранатометів
17:51
Справа бронежилетів: досудове розслідування, яке тривало 1,5 роки, завершене
17:42
Чеський "Велюр": карантинний скандал завершився відставкою міністра
17:42
У Швейцарії обвалилися продажі шоколаду через пандемію COVID-19
17:29
Нардеп просить звільнення голови Нацкомісії з тарифів через скандальний суд
17:27
фотоПроректора держуніверситету викрили на хабарі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!