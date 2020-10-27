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Чешский "Велюр": карантинный скандал завершился отставкой министра

Вторник, 27 октября 2020, 16:42

Президент Чехии Милош Земан во вторник принял у себя кандидата в министры здравоохранения Яна Блатного, которого планирует назначить вместо Романа Примулы, оскандалившегося походом в "закрытый" на карантин ресторан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

По словам представителя чешского президента, Блатный будет назначен на должность в четверг в полдень. В церемонии также примет участие премьер-министр Андрей Бабиш.

Ян Блатный - детский гематолог, руководитель отделения детской гематологии и биохимии, заместитель главного врача детской больницы Университетской больницы в Брно.

Напомним, в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Романа Примулу уйти в отставку и передал просьбу о его увольнении президенту Земану.

"Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример", - заявил Бабиш.

Ранее журналисты зафиксировали, как Роман Примула посетил один из ресторанов Праги 21 октября. Кроме него там также были другие представители политической элиты, в частности, председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек. При том, что все заведения в стране согласно с карантинными ограничениями должны были закрыться.

Темы: Чехиякарантинкоронавирусскандал
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