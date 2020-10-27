Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС не чекає вакцини для всіх жителів до 2022 року – ЗМІ

Вівторок, 27 жовтня 2020, 19:58

Тільки частина населення Європейського Союзу зможе отримати щеплення від нового коронавірусу до 2022 року. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили чиновники Євросоюзу на внутрішньому засіданні, деталі якого дізналось агентство Reuters.

"До кінця 2021 року не буде достатньої кількості доз вакцини проти COVID-19 для всього населення", - заявив представник Європейської комісії дипломатам з країн ЄС на закритому засіданні в понеділок.

Інший європейський чиновник, імені якого агентство теж не наводить, також підтвердив цю заяві. Європейська комісія поки що не надала офіційних коментарів. 

Це попередження пролунало попри те, що органи Євросоюзу, у якому живуть 450 мільйонів людей, домовились про поставки понад мільярда доз потенційних вакцин проти COVID-19 від трьох виробників ліків. 

ЄС  веде переговори про закупівлю ще мільярда флаконів потенційної вакцини і  з іншими компаніями.

У той час, як фармакологічні компанії ведуть боротьбу за першість у пошуку вакцини від коронавірусу, експерти попереджають, що не кожна потенційна вакцина може виявитися ефективною.

Раніше в жовтні Єврокомісія заявила, що ефективної вакцини проти COVID-19 досі не знайдено, водночас перші щеплення можуть розпочатись на початку наступного року.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

відеоЛукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

Усі новини...
Останні новини
20:16
Україна почне експортувати насіння зернових на європейський ринок
19:58
ЄС не чекає вакцини для всіх жителів до 2022 року – ЗМІ
19:40
Перша партія Tesla Model 3 прямує до Європи
19:22
Вибори-2020: у Києві ще жоден райвиборчком не готовий здавати протоколи
19:16
Гривня на міжбанку продовжує девальвувати
19:10
Корнієнко вважає результат "Слуги народу" на місцевих виборах великим успіхом
19:06
оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ
19:02
Антикорупційний суд поновив справу "Роттердам+"
18:48
Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти
18:27
оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела
Усі новини...