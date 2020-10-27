ЕС не ждет на вакцину для всех жителей до 2022 года – СМИ

Только часть населения Европейского Союза сможет получить прививку от нового коронавируса до 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили чиновники Евросоюза на внутреннем заседании, детали которого узнало агентство Reuters.

"До конца 2021 года не будет достаточного количества доз вакцины против COVID-19 для всего населения", - заявил представитель Европейской комиссии дипломатам из стран ЕС на закрытом заседании в понедельник.

Другой европейский чиновник, имя которого агентство тоже не приводит, также подтвердил это заявление. Европейская комиссия пока не предоставила официальных комментариев.

Это предупреждение прозвучало несмотря на то, что органы Евросоюза, в котором живут 450 млн человек, договорились о поставках более миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей лекарств.

ЕС ведет переговоры о закупке еще миллиарда флаконов потенциальной вакцины и с другими компаниями.

В то время, как фармакологические компании ведут борьбу за первенство в поиске вакцины от коронавируса, эксперты предупреждают, что не каждая потенциальная вакцина может оказаться эффективной.

Ранее в октябре Еврокомиссия заявила, что эффективной вакцины против COVID-19 до сих пор не найдено, но одновременно анонсировала, что первые прививки могут начаться в начале следующего года.