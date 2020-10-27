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Росію за допінг позбавили ще трьох олімпійських медалей

Вівторок, 27 жовтня 2020, 19:29
Росію за допінг позбавили ще трьох олімпійських медалей

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS) визнала російського біатлоніста Євгена Устюгова винним в порушенні антидопінгових правил.

Джерело: Sport.ru, РБК

Деталі: Рішенням Панелі (CAS ADD) анульовані всі результати Устюгова за чотири з гаком сезони - з 24 січня 2010-го по кінець сезону-2013/14, коли він завершив кар'єру.

Тепер росіянин повинен повернути три медалі - індивідуальну золоту медаль в мас-старті і командну "бронзу" в естафеті на Олімпіаді-2010 у Ванкувері, а також командне "золото" в естафеті на Олімпіаді-2014 в Сочі.

РБК порахувала, що це вже 46 медаль, яку Росія втрачає з 2002 року: 13 золотих, 20 срібних і 13 бронзових.

"Українська правда" в Threads

Теми: спортРосіяОлімпіада
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