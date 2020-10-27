Россию за допинг лишили еще трех олимпийских медалей

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

Источник: Sport.ru, РБК

Детали: Решением Панели (CAS ADD) аннулированы все результаты Устюгова за четыре с лишним сезона – с 24 января 2010-го по конец сезона-2013/14, тогда же он завершил карьеру.

Теперь россиянин должен вернуть три медали – индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную "бронзу" в эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также командное "золото" в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

РБК посчитала, что это уже 46-я медаль, которую Россия теряет с 2002 года:13 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых.