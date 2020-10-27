Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россию за допинг лишили еще трех олимпийских медалей

Вторник, 27 октября 2020, 20:29

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

Источник: Sport.ru, РБК

Детали: Решением Панели (CAS ADD) аннулированы все результаты Устюгова за четыре с лишним сезона – с 24 января 2010-го по конец сезона-2013/14, тогда же он завершил карьеру.

Теперь россиянин должен вернуть три медали – индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную "бронзу" в эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также командное "золото" в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

РБК посчитала, что это уже 46-я медаль, которую Россия теряет с 2002 года:13 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых.

Темы: спортРосcияОлимпиада


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоКС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ

обновленоЗеленский хочет уволить Трофимова – источники

В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги

В округе Ляшко-Гунько осталось посчитать менее 5%. Ляшко все еще отстает

В Минздраве рассказали, когда могут ужесточить карантин

видеоЛукашенко: "Протестуны" переступили красную черту, уберите детей с улицы

Все новости...
спорт
"Динамо" Киев может обанкротиться из-за долга перед "Приватбанком" – СМИ
Ломаченко прокомментировал поражение от Лопеса
Бокс: Ломаченко проиграл все свои пояса
Последние новости
20:29
Россию за допинг лишили еще трех олимпийских медалей
20:16
Украина начнет экспортировать семена зерновых на европейский рынок
19:58
ЕС не ждет на вакцину для всех жителей до 2022 года – СМИ
19:40
Первая партия Tesla Model 3 направляется в Европу
19:22
Выборы-2020: в Киеве еще ни один райизбирком не готов сдавать протоколы
19:16
Гривня на межбанке продолжает девальвировать
19:10
Корниенко считает результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом
19:06
обновленоКС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ
19:02
Антикоррупционный суд возобновил дело "Роттердам+"
18:48
Изнасилование и пытки в Кагарлыке: один подозреваемый отпущен из-под стражи
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!