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Уряд Угорщини почав агітацію не лише на українських, а й на американських виборах

Вівторок, 27 жовтня 2020, 20:40

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прагне переобрання Дональда Трампа президентом США на другий термін.

Про це він заявив послу США в Угорщині Девіду Корнстайну, який завершує свою роботу в Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.hu.

Віктор Орбан підкреслив, що з обранням Дональда Трампа і приходом Девіда Корнстайна все змінилося, і Угорщина відчула відкритість, чесність і дружній підхід з боку Сполучених Штатів.

Він сказав, що раніше навряд чи можна було подумати, що між двома країнами буде таке широке співробітництво в дипломатичних і зовнішньополітичних питаннях, Сполучені Штати будуть допомагати Угорщині як друг, а Угорщина також буде діяти як друг Сполучених Штатів в міжнародній політиці.

Орбан також привітав Емі Коні Барретт з затвердженням на посаду судді Верховного суду США. За його словами, Трамп " врятував консервативну Америку і увійшов до числа найвидатніших американських президентів ".

Раніше міністр закордонних справ Угорщини обурився тим, що кандидат у президенти США Джо Байден згадав його країну, говорячи про посилення тоталітарних режимів у всьому світі, та у відповідь закинув йому "тиск на Україну" і роль сина у компанії Burisma.

Нагадаємо, у день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

25 жовтня МЗС заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

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