Правительство Венгрии начало агитацию не только на украинских, но и на американских выборах

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремится к переизбранию Дональда Трампа президентом США на второй срок.

Об этом он заявил послу США в Венгрии Дэвиду Корнстайну, который завершает свою работу в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.hu.

Виктор Орбан подчеркнул, что с избранием Дональда Трампа и приходом Дэвида Корнстайна все изменилось, и Венгрия почувствовала открытость, честность и дружественный подход со стороны Соединенных Штатов.

Он сказал, что раньше вряд ли можно было подумать, что между двумя странами будет такое широкое сотрудничество в дипломатических и внешнеполитических вопросах, Соединенные Штаты будут помогать Венгрии как друг, а Венгрия также будет действовать как друг Соединенных Штатов в международной политике.

Орбан также поздравил Эми Кони Барретт с утверждением на должность судьи Верховного суда США. По его словам, Трамп " спас консервативную Америку и вошел в число величайших американских президентов".

Ранее министр иностранных дел Венгрии возмутился тем, что кандидат в президенты США Джо Байден упомянул его страну, говоря об усилении тоталитарных режимов во всем мире, и в ответ припомнил ему "давление на Украину" и роль сына в компании Burisma.

Напомним, в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинских венгров голосовать за одну из партий, которая участвует в местных выборах на Закарпатье – КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах мэра Берегового действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

25 октября МИД заявил о" прямом вмешательстве " Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству.

26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.