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В Італії після зниження захворюваності новий антирекорд заражень

Вівторок, 27 жовтня 2020, 22:03

В Італії протягом останньої доби коронавірусом заразилися майже 22 тисячі людей – це найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години було зареєстровано 21 994 нових випадки, проведено 174 398 тестів. У попередній день повідомлялося про понад 17 тисяч нових випадків зараження.

Померлих за останню добу - 221 (вчора їх було 141).

Також спостерігається стрибок  пацієнтів з COVID-19 в реанімації. За останні 24 години їх стало на 127 більше, в цілому 1411 осіб знаходяться в реанімації. У звичайних палатах зараз знаходиться 13 955 пацієнтів.

Повідомляється, що ліжок в реанімаційних відділеннях наразі вистачає, однак бракує лікарів.

Зокрема, не вистачає 4 тисяч лікарів, або 2 тисяч реаніматологів і ще 2 тисяч інфекціоністів, пульмонологів, терапевтів. Крім того, бракує 7 тисяч медсестер.

Нагадаємо, по всій Італії в понеділок увечері відбулися протести проти жорстких обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

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