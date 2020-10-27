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В Италии после снижения заболеваемости новый антирекорд заражений

Вторник, 27 октября 2020, 23:03

В Италии в течение последних суток коронавирусом заразились почти 22 тысячи человек – это больше всего с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа было зарегистрировано 21 994 новых случая, проведено 174 398 тестов. В предыдущий день сообщалось о более 17 тысячах новых случаев заражения.

Умерших за последние сутки - 221 (вчера их было 141).

Также наблюдается скачок пациентов с COVID-19 в реанимации. За последние 24 часа их стало на 127 больше, в общей сложности 1411 человек находятся в реанимации. В обычных палатах сейчас находится 13 955 пациентов.

Сообщается, что коек в реанимационных отделениях пока хватает, однако не хватает врачей.

В частности, не хватает 4 тысяч врачей, или 2 тысяч реаниматологов и еще 2 тысяч инфекционистов, пульмонологов, терапевтов. Кроме того, не хватает 7 тысяч медсестер.

Напомним, по всей Италии в понедельник вечером состоялись протесты против жестких ограничений, связанных с коронавирусом.



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