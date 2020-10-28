Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance ("Наполегливість"), який 30 липня покинув Землю, вже подолав половину шляху до Марсу.

Джерело: NASA

Деталі: Марсохід, який 30 липня о 14:50 за Києвом стартував з майданчика на мисі Канаверал, США, вже подолав 235 мільйонів кілометрів шляху до Червоної планети. Посадка апарату, який шукатиме ознаки життя на четвертій планеті Сонячної системи за відстанню від Сонця, запланована на 18 лютого 2021 року. Це вже буде дев’ята посадка апаратів NASA на Марс.

Один із роверів "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети.

Згідно з онлайн-даними NASA, на момент публікації новини, швидкість космічного корабля відносно Сонця становить 105 809 км/год.

Деталі: 27 жовтня для передачі сигналу з Землі до "Perseverance" потрібно 2 хвилини 22 секунди. В день прибуття марсохода на Марс сигнал до нього буде йти 11 хвилин 30 секунд.

Карта польоту марсоходу Perseverance Карта польоту марсоходу Perseverance

Місцем посадки дослідницького апарату вибрали 45-кілометровий кратер Єзеро. Це місце на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса було обрано зі списку 60 можливих місць посадки. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Крім цього, він доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity ("Винахідливість").

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Що передувало: На 15-й та 62-й день польоту марсоходу Perseverance ("Наполегливість") у центрі управління NASA планово провели коригування його траєкторії.

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