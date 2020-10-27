Марсоход NASA преодолел 235 миллионов километров

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance ("Настойчивость"), который 30 июля покинул Землю, уже преодолел половину пути к Марсу.

Источник: NASA

Детали: Марсоход, который 30 июля в 14:50 по Киеву стартовал с площадки на мысе Канаверал, США, уже преодолел 235 миллионов километров пути к Красной планете. Посадка аппарата, который будет искать признаки жизни на четвертой планете Солнечной системы по расстоянию от Солнца, запланирована на 18 февраля 2021 года. Это уже будет девятая посадка аппаратов NASA на Марс.

Один из марсоходов — "Curiosity", место посадки которого назвали в честь писателя Рэя Брэдбери, все еще активен. С момента посадки в 2012 году он уже преодолел 23 километра по поверхности планеты.

Согласно онлайн-данным NASA, на момент публикации новости скорость аппарата составляет 105 809 км/час относительно Солнца.

Детали: 27 октября для передачи сигнала с Земли до "Perseverance" требуется 2 минуты 22 секунды. В день прибытия марсохода на Марс сигнал к нему будет идти 11 минут 30 секунд.

Местом посадки исследовательского аппарата выбрали 45-километровый кратер Езеро. Это место на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса было выбрано из списка 60 возможных мест посадки. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность").

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Что предшествовало: На 15-й и 62-й день полета марсохода Perseverance в центре управления NASA планово провели корректировку его траектории.

Напомним: