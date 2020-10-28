ВООЗ: смертність від коронавірусу в Європі зросла на 40%

У деяких країнах Європи протягом останнього тижня зросла добова кількість летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19.

Джерело: прессекретарка Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, повідомляє Укрінформ

Деталі: За словами Гарріс, в Європі спостерігається інтенсивне та тривожне зростання випадків зараження коронавірусом та смертей унаслідок хвороби.

Зокрема, ситуація ускладнилася у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, РФ та Франції.

Добова кількість смертей у Європі від COVID-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, а кількість випадків інфікування - на третину, зауважила Гарріс.

Водночас вона висловила занепокоєння у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з COVID-19 попри загалом більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.