ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%
В некоторых странах Европы в течение последней недели выросло суточное количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
Источник: прес-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает Укринформ
Детали: По словам Харрис, в Европе наблюдается интенсивное и тревожный рост случаев заражения коронавируса и смертей вследствие болезни.
В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции.
Суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис.
В то же время она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.