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ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%

Среда, 28 октября 2020, 01:11

В некоторых странах Европы в течение последней недели выросло суточное количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Источник: прес-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает Укринформ

Детали: По словам Харрис, в Европе наблюдается интенсивное и тревожный рост случаев заражения коронавируса и смертей вследствие болезни.

В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции.

Суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис.

В то же время она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.

Темы: коронавирускарантин


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