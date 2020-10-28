NASA анонсувала дату запуску чергової місії на кораблі Spacex

Американське космічне агентство NASA анонсувало нову дату запуску місії Crew-1, яку на МКС доставить космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon.

Джерело: NASA

Деталі: Запуск запланований на суботу, 14 листопада, о 7:49 p.m. EST (15 листопада о 1:50 за Києвом).

На борту корабля будуть астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи.

Екіпаж Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять 4 людини.

Crew-1 входить в число шести запланованих місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA, повідомляє The Verge

Що передувало: Запуск Crew-1 був запланований на 31 жовтня, але на початку місяця на ракеті-носії Falcon 9 в інший місії стався збій і відправку пілотованої капсули затримали до з'ясування причин несправності.