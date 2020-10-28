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NASA анонсировала дату запуска очередной миссии на корабле Spacex

Среда, 28 октября 2020, 03:27

Американское космическое агентство NASA анонсировало новую дату запуска миссии Crew-1, которую на МКС доставит космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon.

Источник: NASA

Детали: Запуск запланирован на субботу, 14 ноября, в 7:49 p.m. EST (15 ноября в 1:50 по Киеву).

На борту корабля будут астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Экипаж Crew-1 присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС в состав которой сейчас входят 4 человека.

Crew-1 входит в число шести запланированных миссий к МКС, которые компания Маска собирается выполнить по контракту с NASA, сообщает The Verge

Что предшествовало: Запуск Crew-1 был запланирован на 31 октября, но в начале месяца на ракете-носителе Falcon 9 в другой миссии произошел сбой и отправку пилотируемой капсулы задержали до выяснения причин неисправности.

Темы: космосИлон Маск


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