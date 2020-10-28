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Хакери зламали передвиборчий сайт Трампа

Середа, 28 жовтня 2020, 04:38

Невідомі хакери зламали сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа.

Джерело: Сайт, який зазнав атаки  www.donaldjtrump.com

Деталі: На сайті було розміщено повідомлення в якому, зокрема, йшлося, що "світ втомився від брехні Трампа".

 
Скріншот NBC News

Пряма мова прессекретар виборчої кампанії Трампа Тім Мертау: "Ми працюємо з правоохоронними органами над розслідуванням джерела атаки. Хакери не отримали доступу до конфіденційних даних, так як вони не зберігаються на сайті. Наразі робота сайту відновлена".

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада. 

Теми: вибориСШАТрамп


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