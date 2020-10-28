Хакеры взломали предвыборный сайт Трампа

Неизвестные хакеры взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Источник: Сайт, который подвергся атаке www.donaldjtrump.com

Детали: На сайте было размещено сообщение в котором, в частности, говорилось, что "мир устал от лжи Трампа".

Прямая речь прес-секретаря избирательной кампании Трампа Тим Мертау: "Мы работаем с правоохранительными органами по расследованию источники атаки. Хакеры не получили доступа к конфиденциальным данным, так как они не сохраняются на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена".

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.