Хакеры взломали предвыборный сайт Трампа
Среда, 28 октября 2020, 04:18
Неизвестные хакеры взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа.
Источник: Сайт, который подвергся атаке www.donaldjtrump.com
Детали: На сайте было размещено сообщение в котором, в частности, говорилось, что "мир устал от лжи Трампа".
Прямая речь прес-секретаря избирательной кампании Трампа Тим Мертау: "Мы работаем с правоохранительными органами по расследованию источники атаки. Хакеры не получили доступа к конфиденциальным данным, так как они не сохраняются на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена".
Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.