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Хворими з COVID зайнята вже ледь не половина можливих ліжок

Середа, 28 жовтня 2020, 09:51

У лікарнях України, виділених під хворих на COVID-19, зайнято 25,4 тисячі ліжок із можливих 52 тисяч.  

Джерело: міністр охорони здоров’я  Максим Степанов на брифінгу 28 жовтня

Пряма мова: "Сьогодні на ранок на лікарняному ліжку перебувають 25 424 пацієнти – це люди, в яких або вже підтверджений COVID-19 методом ПЛР, або люди з клінічними проявами, з підозрою на COVID-19. Усі ці люди мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби".

Деталі: Степанов наголосив, що максимальна кількість, як може передбачити під коронавірусних хворих Україна – це 52 тисячі. Раніше він говорив, що зараз в Україні для хворих на COVID-19 готові 36 тисяч ліжок.

Голова МОЗ зазначив, що зараз уже перепрофілюють по  2-4 лікарні в регіонах.

За добу 27 жовтня було госпіталізовано 1100 осіб із діагнозом чи підозрюю на COVID.



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