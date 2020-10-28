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Больными с COVID занята уже едва не половина возможных коек в больницах

Среда, 28 октября 2020, 08:51

В больницах Украины, выделенных под больных COVID-19, занято 25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 октября

Прямая речь: "Сегодня утром на больничной койке находятся 25 424 пациента – это люди, у которых либо уже подтвержден COVID-19 методом ПЦР, либо люди с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни".

Детали: Степанов подчеркнул, что максимальное количество коек, которое может предусмотреть для коронавирусных больных Украина, – это 52 тысячи. Ранее он говорил, что сейчас в Украине для больных COVID-19 готовы 36 тысяч коек.

Глава Минздрава отметил, что сейчас уже перепрофилируют по 2-4 больницы в регионах.

За сутки 27 октября были госпитализированы 1100 человек с диагнозом или подозреваю на COVID.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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