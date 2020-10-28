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Журнал Charlie Hebdo вийшов з карикатурою на Ердогана, влада Туреччини обурена

Середа, 28 жовтня 2020, 10:27

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового номера карикатуру на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На малюнку зображений Ердоган, який сидить в кріслі в одних трусах і білій футболці, тримає якийсь напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг, і вигукує при цьому: "У-у-ух! Пророк!".

Журнал таким чином відреагував на напруженість у відносинах Франції та Туреччини через висловлювання Ердогана на адресу Еммануеля Макрона.

У Туреччині вже відреагували на карикатуру, заявивши, що Франція демонструє "свою вульгарність і аморальність".

 

"Ми рішуче засуджуємо публікацію про нашого президента у французькому журналі, в якому не поважаються ніякі переконання, святість і цінності. Вони просто демонструють власну вульгарність і аморальність. Напад на особисті права - це не гумор і свобода вираження", - написав у Twitter офіційний представник президента Ібрагім Калин.

Прессекретар Ердогана Фахреттін Алтун написав цілу серію твітів, в яких звинуватив видавців і французьку владу в "огидній спробі посіяти культурний расизм і ненависть".

Нагадаємо, 24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував президента Туреччини, назвавши його висловлювання неприйнятними.

Ердоган також подав скаргу до прокуратури на ультраправого нідерландського політика Герта Вілдерса, який розмістив карикатуру на турецького лідера в Twitter.

Вілдерс поділився карикатурою, що зображує Ердогана в капелюсі в формі бомби з логотипом його правлячої Партії справедливості і розвитку разом з підписом "терорист".

Теми: Франціярелігія


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